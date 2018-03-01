Akit TV sunucusunun ifadesi ortaya çıktı!

Akit gazetesi "Makaslı görüntüyle algı operasyonu" başlığıyla yaptığı haberde, Keser'in ifadelerinin çarpıtıldığını savundu.

Akit, Keser'in savcılık ifadesini de yayımladı. Buna göre Keser ifadesinde şunları kaydetti: "PKK yanlısı hesapların daha önce Sur ve Cizre'de olduğu gibi sivillerin öldürüldüğü şeklindeki algı operasyonlarını gördüm ve buna dikkat çekmek istedim. Programım bir bütün olarak ele alındığında maksadımın kesinlikle bu tür bir söylem olmadığı anlaşılacaktır."

"ETİLER'DEN, CİHANGİR'DEN BAŞLARIZ"

Akit TV isimli bir televizyon programında 26 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan 'Gün Başlıyor' isimli televizyon programında, program sunucu Ahmet Keser ekranda "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız. Nişantaşı, Etiler, dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" demişti. Bunun üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" adlı programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.