Ciner Medya'da iç transfer: O isim Bloomberg'e geçti

Ciner Medya Grubu çatısı altında 9 yıldır yayın yapan Gazete Habertürk, reklamların azalması ve artan baskı maliyetleri nedeniyle yayın hayatına son vermişti.

5 Temmuz'da son baskısını yapan Habertürk, Ciner Medya'nın digital dönüşüm projesi kapsamında kurum içinde bazı önemli pozisyon değişiklikleri gerçekleşmişti.

Bu değişikliklere bugün bir yenisi daha eklendi.

2008'in Ekim ayından beri Gazete Habertürk'te ekonomi editörü olarak çalışan Sefer Yüksel, bundan sonra kariyerine Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Bloomberg HT televizyonunda devam edecek.

Deneyimli gazeteci yeni pozisyonunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.