TRT'de sürpriz ayrılık: Böyle duyurdu

TRT ile hafta içi hergün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan TRT Haber'de Dün Bugün programının deneyimli sunucusu Canan Arslan'ın yolları ayrıldı.

7 yılı aşkın süredir kanalda görev yapan Arslan bu süre içerisinde "Gümüş Hilal, Memleket Anadolu, Kıta Raporu, Haberdar, Türkiye'de Sabah, TRT Haber'de Dün Bugün" isimli programların sunuculuğunu yapmıştı.

Arslan ayrılığını Instagram hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımla böyle duyurdu:

7 yıl önce kapısından tebessümle girdiğim TRT’den şimdi aynı tebessümle çıkıyorum... Kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarıma ve ekran önündeki izleyicilerime teşekkürler!

Esen kalın...

Çayımız da aramız da soğumasın, siz sevgili seyircilerimin o güzel çay fotoğraflarını göremeyeceğim için üzgünüm... Güzel dilekleriniz ve mesajlarınız için sonsuz teşekkürler! Sizlerden ayrılmak benim tercihim değildi ama birgün tekrar buluşmak benim tercihim olacak! Veeeee bugün çaylar benden ama Şakir’e yine yok :)) Çoook güzel bir gün ve hafta diliyorum!