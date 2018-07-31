Gazeteciye IŞİD haberi tehdidi

Gönültaş'ı arayan şahsın gazeteciye, "Bu memlekete cihat gelecek. Ayağını denk al” dediği belirtildi.

Gazeteci Hale Gönültaş, IŞİD’in Şengal’deki Ezidilere yönelik katliamının dördüncü yılı nedeniyle kaleme aldığı ve geçen hafta Gazete Duvar’da yayımlanan haberinde, IŞİD’in yaklaşık iki ay önce Ankara’da Ezidi bir kız çocuğu sattığını yazdı. Gönültaş, IŞİD’in elinden kurtulan Ezidi kadınlarla ve onları kurtarmak için çalışan kişilerle yaptığı görüşmelerin ardından yazdığı haberinde halen 3 bin 500 Ezidi kadının kayıp olduğunu belirtmişti.

Duvar'ın haberine göre, gazeteci Hale Gönültaş’ı bugün öğle saatlerinde cep telefonundan arayan bir erkek Gönültaş’a tehditler savurdu. Bilinmeyen numaradan arayan kişi önce Gönültaş’ın Ankara’da yaşadığı evin açık adresini verdi, ardından da küfürler ve tehditlerle dolu konuşmasında, “Bu memlekete cihat gelecek. Ayağını denk al” dedi.

DAHA ÖNCE DE TELEFONLAR GELMİŞTİ

Hale Gönültaş, Gazete Duvar’da 15-16 Mayıs 2017 tarihlerinde yayınlanan “IŞİD kamplarında 200 bin çocuk” ve “IŞİD’in elinde 600 Türkiyeli çocuk var” başlıklı haberlerinden sonra da tehdit telefonu almıştı. Rakka alan kodlu bir numaradan yapılan aramada Arapça konuşan bir erkek Hale Gönültaş’ı tehdit etmişti. Yine aynı tarihte Gönültaş’ın mail adresine IŞİD’in elinde bulunan ve Türkçe konuşan çocukların bulunduğu bir video gönderildi. Videoda askeri eğitim alan ve “Biz cihat için buradayız” diyen çocuklardan biri elindeki bıçakla bir kişinin boğazını kesiyordu.

Gazeteci Hale Gönültaş’ın avukatı da bugünkü tehdit telefonu üzerine savcılığa, Ankara Valiliği’ne ve İçişleri Bakanlığı’na gerekli başvuruları yapacaklarını açıkladı.