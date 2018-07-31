Hürriyet'te üst düzey ayrılık! O isimle yollar ayrıldı

Hürriyet Gazetesi’nde Reklam Direktörü olarak görev yapan Zeynep Tandoğan’ın gazeteyle yolları ayrıldı.

Yaklaşık 4,5 yıldır bu görevi yürüten Tandoğan, bugün çalışma arkadaşlarına veda etti.

Kariyerine, 1998 yılında Initiative Universal Media’da Sratejik Planlama Direktörü olarak başlayan Tandoğan, 2002 yılında Evyap’ta Pazarlama Hizmetleri Müdür Yardımcılığı’na getirildi. 2004′te Universal McCann’de Medya Direktörü olarak çalışan Tandoğan, ajansta geçirdiği 4 yılın ardından Ströer’de Dijital Açıkhava Medya Kategorisi’nden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptı. Daha sonra Ströer’de CSO olarak görev yapan Tandoğan Şubat 2014'te Hürriyet Gazetesi'nin Reklam Direktörü ve İcra Kurulu üyesi olmuştu.