TRT'nin yasaklarına hükümetten ilk açıklama!

TRT'nin bazı şarkıları yasakladığı haberleriyle ilgili olarak konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "TRT görevini yapıyor" dedi.

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yaptığı denetimler sonucu 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı sözleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı. Şarkıları yasaklananlar arasında Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay, Demet Akalın gibi sanatçı ve şarkıcılar yer aldı.

TRT'nin kararı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a soruldu.

TRT'nin bazı şarkıları yasakladığı haberleriyle ilgili olarak konuşan Bozdağ, "Kanunlara göre sigara vs. bazı şeylerle ilgili tedbir alması terörün görevidir. Geçen yıl da, bir önceki yıl da aynısını yaptı. Bunu diğer televizyonların da yapması gerekiyor. Sanki ilk kez yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek kanun dışı sansür gibi takdim etmek ahlaksızlıktır. TRT görevini yapıyor" diye konuştu.