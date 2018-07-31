Diyanet, özel televizyon kanalı kurdu

Kanal için kurulan anonim şirket, RTÜK’ten yayın lisansını da aldı. Şirket, gazete ve dergi de yayımlayabilecek, film, dizi çekebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarihte bir ilke imza atarak, dini bir hizmeti yürütmek için özel şirket kurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Vakfı, özel televizyon kanalında dini yayın yapmak için kurulan anonim şirketi, RTÜK’ten yayın lisansı aldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, TRT frekanslarından yayın yapan TRT Diyanet’ten farklı olarak Diyanet TV adıyla kurulan kanal, kamu yayıncılığı ilkelerinden bağımsız şekilde sadece RTÜK ilkelerine göre dini içerikli özel televizyon yayıncılığı yapacak. Kurulan medya şirketi, gazete ve dergi de yayımlayabilecek; sinema, televizyon filmleri ile dizi film çekebilecek. RTÜK Yasası’na göre; siyasi partilerin, sendikaların, belediyelerin, derneklerin yanı sıra vakıfların doğrudan veya dolaylı olarak şirketler üzerinden yayın lisansı almaları yasaklanmıştı. Ağustos 2016’da yapılan bir torba yasa düzenlemesi ile RTÜK Yasası’nın vakıflara getirdiği lisans yasağı kaldırıldı. Vakıf kurucularının, televizyon ve radyo yayını lisansı için kurulan şirketin ortağı kabul edilmesi sağlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Vakfı, düzenlemenin yapılmasının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra, Mayıs 2018’de yayıncılık için özel şirket kurdu. “Vakıf Medya Sanat Radyo Televizyon Anonim Şirketi”, 275 bin TL kuruluş sermayesi ile tescil edildi. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’nin ilk vakıf medya şirketini kurmuş oldu. Medya hizmet sağlayıcı kuruluş olarak RTÜK’e yayın lisansı başvurusu yapıldı. RTÜK de şirketin yayın lisansı başvurusu Diyanet TV adıyla onayladı.

Ana amacı “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlerinden biri de bu amaçlara uygun olarak radyo ve televizyon yayını yapmak, radyo ve televizyonlarda yayımlanmak üzere programlar hazırlamak ve hazırlatmak. Kuruluş yasasına göre Başkanlık, bu görevi için, TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapabiliyor, hizmet satın alabiliyor. Bu kapsamda Diyanet , zaten, TRT frekansları üzerinden, TRT Diyanet , Diyanet Radyo, Diyanet Kuran Radyo, Diyanet Risalet Radyo adlarıyla ulusal radyo ve televizyon yayıncılığı yapıyordu. Ancak bu yayınlar TRT’ye bağlı olarak yapıldığından, kamu yayıncılığı ilkelerine uygun olarak yürütülüyordu. Yeni kurulan Diyanet TV’nin ise kamu yayıncılığı ilkelerinden bağımsız olarak sadece RTÜK yayın ilkelerine uygun olarak yayın yapacağına dikkat çekiliyor.



Ana sözleşmesine göre şirket, radyo ve televizyon yayıncılığının yanı sıra, gazete ve dergi de yayımlayabilecek. Şirket, radyo ve televizyon yayınını televizyon platformları aracılığı ile de iletebilecek. Verici tesis şirketlerine ortak olabilecek, verici-alıcı cihaz üretebilecek, üçüncü şirketlerle reklam ve sponsorluk anlaşmaları imzalayabilecek.



Vakıfların doğrudan ve dolaylı olarak radyo ve televizyon lisansı almasını sağlayan yasal düzenleme ile ilgili olarak ilgili yönetmelikteki yapılması gereken değişiklik 2 yıldır yapılmadı. Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar yönetmeliğine göre, vakıfların medya şirketi kurması hâlâ yasak .