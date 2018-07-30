Dilipak'tan itiraf: Bizim fahşa ve paraya zaafımız var

Abdurrahman Dilipak, Akit'te yayınlanan "Şeytan bizimkileri nasıl kandırıyor" başlıklı bugünkü köşe yazısında imam nikahıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilipak, imam nikahının istismar edildiğini iddia etti.

Yazının ilgili kısmı ise şöyle:

Mesela 4 evliliği istismar edenler de var. Turnike sistemi. Evlenirken tarih belirlemiyor ama, kafasındaki plan o. Aklınca 'Boş ol' diyecek, boşayacak, sıradakini alacak, biraz da onunla gönül eğleyecek.. 'İmam nikâhı' da işin aldatmacası. Bu konuda katalog usulü çalışan ajanslar bile oluşmuştu" ifadelerini kullandı.

Şeytan kimi nasıl kandıracağını biliyor. Paraysa para, kadınsa kadın, makamsa makam. Din sizin için önemli ise şeytan sizi Allah’la aldatmayı deneyecektir. Nefsinizin hoşuna giden ne varsa onunla gelecektir.

Bizim, para-makam ve fahşa konusunda zaafımız var. Şeytan da bu silahları kullanıyor.

Peki, bizimkiler nasıl oluyor da, bu tuzağa bu kadar kolay düşüyor?

Şeytan zaafımızın farkında. Önce bizi zihnen hazırlıyor ve yedirmek istediği haltı zihnen meşrulaştırmaya çalışıyor.

Mesela 4 evliliği istismar edenler de var. Turnike sistemi. Evlenirken tarih belirlemiyor ama, kafasındaki plan o. Aklınca “Boş ol” diyecek, boşayacak, sıradakini alacak, biraz da onunla gönül eğleyecek.. “İmam nikâhı” da işin aldatmacası. Bu konuda katalog usulü çalışan ajanslar bile oluşmuştu.. O kadın, ondan ayrılıyor, bununla nikâh kıyıyor. Dindarlar ya. Aynı anda en çok 4 tane.. Biri gidiyor, biri geliyor, iki gidiyor, iki geliyor.

Adnan (Hoca)cılara (!?) göre, zaten 4’ü bir yerde değil, 2’şer ikişer, 3’er üçer, 4’er dörder.. Hem zaten Allah cennette “Şarap” ve “Huri”lerden söz etmiyor mu? Biz de Cennete ulaşmayı hayal etmiyor muyuz? Dünyada iken cennet hayatı yaşasak ne olur! Adnan Oktar bunu söylüyordu zaten. Ve iyi de bir çevresi vardı. Sadece dikkatli yapacaksın. Karşılıklı rıza olacak ve bu işi “ayağa düşürmeyeceksin”.