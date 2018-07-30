Digiturk yeni kanal mı kuruyor?

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Digiturk'ün dizi ve eğlence kanalı kurmaya hazırlandığını yazdı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

Digiturk Dizi ve Eğlence kanalı kuruyor

Gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilemem ama Digiturk’ün dizi ve eğlence kanalı kurmak gibi bir girişimi var. 1-2 isimle konuştuklarını da biliyorum. Görüşmeler devam ediyor. beIN Sports’a çok para döküldü. 500 milyon dolar’a yakın Süper Lig masrafı olduğu söyleniyor. Ama malum Digitürk bir platform, sadece futbol yok. Film ve dizi kanallarındaki işler konusunda yeteri kadar yenilik yapılıyor mu, yeni filmler alınıyor mu, bu kanallar aboneleri memnun ediyor mu? Yani işin ‘entertainment’ dedikleri, eğlence tarafında yeterli yatırım olmadığı söyleniyor. Bunun için Katarlı yönetim, arayış içinde. Yerli dizilerin arasına, eğlence ve şovlar serpiştirebileceği bir kanal düşünüyor. Öncelik, yerli diziler. Bütçe ayrıldı. 1-2 görüşme oldu, sonuç alınamadı. Türkiye’nin en eski platformu, şimdi yol ayrımında. Sadece futbola ağırlık verip, sinema ve dizi kanallarıyla idare edecekler mi, yoksa yerli dizilere ağırlık verip, eğlence kanalı açacaklar mı?