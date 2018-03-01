Akit TV'nin sunucusunun asıl mesleği ortaya çıktı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Akit TV'de "sivilleri öldüreceksek Nişantaşı ve Cihangir'den başlarız" diye tehditler savuran ve tepkiler üzerine istifa eden spiker Ahmet Keser'in asıl mesleğinin palyaçoluk olduğunu iddia etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün yazısından ilgili bölüm şöyle;

"Onu en iyi tanıyanlardan birinin yalancısıyım...

Şu Cihangir’den girip Nişantaşı ve Etiler’den çıkıp...

Baş üstünde baş bırakmayacak, beden üstünde kelle komayacak şu ekran yiğidosu var ya...

Meğer geçmişte bayağı ilginç bir sicili varmış...

Cihangir seri katili bir tövbekâr palyaçoymuş

Cihangir seri katili, çocukların yaş günlerinde, düğünlerde profesyonel palyaçoluk yapıyormuş...

Tabii sakallı palyaço olmayacağı için, o günlerde bu eski fotoğrafında gördüğünüz gibi sinekkaydı bir delikanlıymış iyi mi...

Palyaçoluk güzel bir meslektir. Ama insan gibi yaparsan.

Adam değilsen, sakal bırakır, olsan olsan işte böyle pişmiş kelle çakma bir palyaço olursun...

Palyaçoluk tarihine de ilk sakallı palyaço olarak geçersin...

Ey ekran yiğidosu, şimdi sana bir abi tavsiyesi...

Bak dinci kanal bile tahammül edemedi sakallı palyaçoluğuna...

Burnuna kırmızı bir top yerleştir... Bulamazsan irice bir çeri domatesi de olabilir...

Doğru Cihangir’e...

Biliyorsun, Yeşilçam’a komşudur orası...

Belki kendine bir seri katil sakallı palyaço rolü bulursun..."

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