Decathlon'dan Nagehan Alçı'ya jet yanıt

GERÇEK GÜNDEM - Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Decathlon'un sattığı "tam yüz şnorkel"in piyasadan çekilmesini istedi. Karşılaştığı bir olayı anlatan Alçı, "9-10 yaşlarında bir çocuk bu maskeyle iskeleden atladı ve maske yüzüne vakum yaptığı için çıkaramadı. Çocuğu bulduklarında baygındı, bilinci kapalı, halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Decathlon'dan Nagehan Alçı'nın açıklamasına jet yanıt geldi. Decathlon'dan yapılan açıklama şöyle:

Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

DECATHLON'DAN NAGEHAN ALÇI'YA JET YANIT

'Bodrum Ortakent’te meydana gelen olayda sözü geçen maskenin Decathlon ürünü olmadığını, başka bir yerden alınmış muadil bir ürün olduğunu aile yakını ile görüşerek teyit etmiş bulunuyoruz. Decathlon tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen Easybreath şnorkel maskesi, bir çok kez kopyalanmış olup, kopya modelleri farklı solunum sistemleri ve tasarımları kullanma eğilimindedir. Bu kopyaların risksiz olduğunu veya test, sağlık ve güvenlik, kalite ve uyumluluk açısından yaptığımız standartlara uygun olup olmadıklarını bilmemekle beraber, kontrol ve üretim takibini yapabilmek tarafımızca mümkün olmadığı için, ürünlerimizin orijinalini tercih etmenizi önemle rica ediyoruz.

INPP (Ulusal Profesyonel Dalış Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilen testlerden geçen ve gerekli güvenlik sertifikalarına sahip olan Decathlon Easybreath maskesi, dalış güvenliğine ilişkin tıbbi ve bilimsel araştırma alanında dünya lideri olan DAN Europe (Diver Alert Network) tarafından da onaylıdır. Spor ergonomisinde uzman bir ekip olan bağımsız kuruluş Sport Controle işbirliğiyle, çocuklar ve yetişkinlerle hem dinlenme hem de stres altında gerçekleştirilen tüm solunum testleri, Decathlon Easybreath maskesinin snorkel yapmak için güvenli olduğunu doğrulamaktadır.

Aile yakınıyla olayın hemen ardından yaptığımız görüşme sonucunda Doruk’un tedavisinin Ege Üniversitesi’nde devam ettiğini öğrendik, kendisine ve ailesine acil şifalar diliyoruz.

Decathlon ailesi'