Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

Habertürk yazarı Nagehan Alçı Decathlon'un sattığı "tam yüz şnorkel"in piyasadan çekilmesini istedi. Karşılaştığı bir olayı anlatan Alçı, "9-10 yaşlarında bir çocuk bu maskeyle iskeleden atladı ve maske yüzüne vakum yaptığı için çıkaramadı. Çocuğu bulduklarında baygındı, bilinci kapalı, halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

Alçı bugünkü (28 Temmuz 2018) yazısında şnorkel hakkında şunları kaydetti:

Bu yıl plajlarda Decathlon'un Sualtı Keşif Maskesi diye bir dalış maskesi çok moda. Bütün yüzü kaplıyor, önü tam cam olduğu için görüş alanı geniş. Tatil boyunca çoluk çocuk birçok kişide gördüm bu maskeyi.

Aman dikkat! Bodrum Yeşilyurtlular sitesinde 9-10 yaşlarında bir çocuk bu maskeyle iskeleden atladı ve maske yüzüne vakum yaptığı için çıkaramadı. Çocuğu bulduklarında baygındı, bilinci kapalı, halen hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Daha sonra soruşturdum, yetişkinler dahi çok zor çıkardıklarını söylüyorlar yüzlerinden. Çocuklarınızı bu maskeden uzak tutun! Maskeyle asla atlamayın! Decathlon'a sesleniyorum: Bu ürünü piyasadan çekin! Gencecik bir insan ölümün pençesinde. Gencecik bir insan ölümün pençesinde.