Yazılı medyada korkutan tablo

Buna göre, 2017’de yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 2016’ya göre yüzde 2,3 azalarak 6 bin 124 oldu. Bu yayınların yüzde 59,6’sını dergiler oluşturdu. 2017’de gazete ve dergilerin tirajı ise 2016’ya göre yüzde 2,6 azaldı. Türkiye’de 2017’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı, 1 milyar 661 milyon 102 bin 580. Toplam tirajı yüzde 93,9’unu gazeteler oluşturuyor. 2017’de gazetelerin yüzde 30,4’ü haftalık, yüzde 26’sı haftada 2-6 gün arası, yüzde 15,7’si aylık olarak yayımlandı.

Dergilerin ise yüzde 24,8’i aylık, yüzde 22,1’i üç aylık, yüzde 16,2’si altı aylık olarak yayımlandı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,7’sini günlük, yüzde 6,9’unu haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,3’ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 59,2’sini aylık, yüzde 9,8’ini haftalık, yüzde 9,8’ini üç aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayımlanan gazetelerin yüzde 88,3’ü siyasi-haber-güncel, yüzde 2’si sektörel-mesleki, yüzde 1,9’u yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18,4’ü sektörel-mesleki, yüzde 13,7’si akademik, yüzde 7,2’si eğitim-sınav içerikli yayım gerçekleştirdi.