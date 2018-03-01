Selvi: Bahçeli, Erdoğan'la anlaşmadan...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir süredir gündemde olan erken seçim iddialarıyla yazdığı yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bunu talep etmesi durumunda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşması gerektiğini söyledi.

Selvi'nin "Erken seçim olacak mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iki değerlendirmeyi aktarmak istiyorum.

Yer Konya, tarih 28 Ekim 2017:

“Tutturdu şimdi erken seçim diye. Seçimin zamanı belli zaten. Hangi erken seçim? Neyi konuşuyorsun sen? Demokrasilerde zaman bellidir. Vakit gelir ve çıkar seçimi yaparsın”

Yer İstanbul, Tarih 3 Ocak 2018:

“Biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var. Ama mart yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019’un işaret fişeğidir. Orada ne var? Parlamento seçimi var. Ne var? Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunlara hazır mıyız? Çok çalışacağız”

Erdoğan, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi kilitlendiği için, 1 Kasım’da da Anayasal zorunluluk olarak erken seçimi tercih etti. Türkiye’nin öngörülebilir bir ülke olmasını istediği için seçimlerinin zamanında yapılmasını istedi. Şimdi de erken seçim gündeminde değil. AK Parti’de hazırlıklar normal bir seçime göre yürütülüyor.

Ayrıca Erdoğan’ın bir baskın seçim yaparak Afrin’i siyasi ranta dönüştürmek gibi bir hesabı yok.

BAHÇELİ FAKTÖRÜ

Şimdi gelelim sona sakladığım soruya. 3 Kasım 2002 seçimlerine ve 1 Kasım’a Bahçeli’nin kararı ve duruşu üzerine gidildi. Bu kez de Bahçeli benzer bir çıkışı yapar mı?

Şartlar farklı.

Bahçeli, ittifak yaptığı Erdoğan’la anlaşmadan erken seçim kararı almaz. Ayrıca Erdoğan istemediği müddetçe, Parlamentodan erken seçim kararı çıkmaz.

Ayrıca zaman Bahçeli’nin lehine işliyor. Neden erken seçim istesin ki?

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