Derya Tuna hangi kanalla anlaştı?

Şarkıcı ve oyuncu Derya Tuna, o programda yorumculuk yapacak.

Medyatava- Bugün canlı yayında TV8'le yollarını ayırdığını açıklayan Seda Akgül'ün, Kanal D ile anlaştığını ve kanalın yeni programı "4 Kadın"ın yorumcusu olacağını duyurmuştu.

İlk olarak Hande Ataizi'yle anlaşmaya varılan programa flaş bir isim daha eklendi.





Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi, şarkıcı ve oyuncu Derya Tuna da programın yorumcuları arasına eklendi.





"4 Kadın"ın bir diğer yorumcusunun ise Instagram fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk Özkan'ın olacağı öğrenildi.





"4 Kadın", 13 Ağustos'ta ekranda olacak...