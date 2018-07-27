Seda Akgül'ün yerine hangi isim geçiyor?

Hakan Ural ve Seda Akgül'ün birlikte sundukları "Gel Konuşalım" isimli magazin programında bugün bir ayrılık yaşandı.

Seda Akgül'ün yeni adresi belli oldu

Seda Akgül bu programdaki son yayınına çıktığını açıkladı. Akgül veda konuşmasında, Acun Ilıcalı ve tüm ekibe teşekkür ederek programa noktayı koydu

Programdan ayrılan Akgül'ün, yerine ve Hakan Ural’ın partneri olacak isim de belli oldu.

Hafta içi her gün yayınlanan "Gel Konuşalım" programının yeni sunucusu ünlü manken ve sunucu Esra Eron oldu.

Eron daha önce TV8 ekranında Magazin 8 Ekstra programının sunuculuğunu yapmıştı.