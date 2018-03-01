208 şarkı neden yasak? TRT'den ilk açıklama

Aysel Alp- Hürriyet - Yasak kararının tepki görmesinin ardından Twitter'dan bir açıklama yayınlayan TRT, ''TRT'de 2016 yılında konusunun uzmanları tarafından denetlenen 32.848 program içerisinden sadece 2 TV programı, 30 TV reklam spotu, 8 radyo reklam spotu ve 208 müzik eseri yasal gerekçelerle yayınlanmamıştır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun günümüzde bir sanatçıyı yasaklaması söz konusu değildir ve ismi geçen sanatçıların eserleri TRT'nin değişik mecralarında halen yayınlanmaktadır'' dedi.

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 2016 yılında yaptığı denetimler sonucu 142 Türkçe, 66 Kürtçe toplam 208 şarkıyı sözleri nedeniyle yayınlamama kararı aldığı listeyi Meclis’e iletti. Listeye göre, TRT’de yayınlanmayacak sanatçı ve ünlüler arasında Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay ve Demet Akalın da var.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atilla Sertel, 8 Şubat 2018 tarihli KİT Alt Komisyon toplantısında söz alarak, TRT’nin hangi program ve şarkıları, hangi gerekçeyle yayınlamama kararı aldığını sordu. TRT yönetimi Sertel’in sözlü sorusuna verdiği yazılı yanıtta, Yayın Denetleme Kurulunun, 2016 yılında “Akıl Çıkmazı”, “Dört Duvar Özgürlük” isimli programları yayınlamama kararı aldığı bildirildi. Bu programlarla birlikte 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün 6112 Sayılı Yasanın 8. Maddesi 1.fıkrası gereği yayınlanmaması kararı aldığı belirtildi.

İŞTE O ŞARKILAR

TRT’de yayınlanmasına izin verilmeyen şarkılardan bazıları şöyle: Nazan Öncel Sakin Ol Şampiyon; Onur Akın Artvin’de Bahar; Nükhet Duru Sarhoşum Ben; Sıla Afitap, Yan Benimle, Müstehcen, Bırak, Engerek; Koray Avcı Sessiz Kadın, Sonra Dersin ki; Bengü Hodri Meydan; Yeşim Salkım Erkeğin Zillisi.,

MÜSTEHCEN OLAMAZ, TERÖRE DESTEK VEREMEZ

TRT yasaklama kararını 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunun 8. maddesi birinci fıkrasına aykırılıktan verdi. Yayın Hizmeti İlkeleri, başlığını taşıyan maddenin birinci fıkrası özetle şöyle:

Yayın hizmetleri;

- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.

- Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.

- Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.

- Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz.

- Müstehcen olamaz.

- Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.

- Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.

TRT'DEN AÇIKLAMA: YASAL GEREKÇELERLE YAYINLANMADI

Yasak kararının sosyal medyada da çok konuşulması üzerine TRT, Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bazı basın yayın organlarında yer alan "TRT'nin yasakladığı şarkılar" haberleri gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Sigara ve alkol tüketimini özendirecek, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek ve terör propagandası barındıran tüm içeriklerin denetlenip ve yayınlanmaması sadece TRT'nin değil tüm yayıncı kuruluşların uymakla yükümlü olduğu yasal bir zorunluluktur. TRT'de 2016 yılında konusunun uzmanları tarafından denetlenen 32.848 program içerisinden sadece 2 TV programı, 30 TV reklam spotu, 8 radyo reklam spotu ve 208 müzik eseri yasal gerekçelerle yayınlanmamıştır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun günümüzde bir sanatçıyı yasaklaması söz konusu değildir ve ismi geçen sanatçıların eserleri TRT'nin değişik mecralarında halen yayınlanmaktadır. Saygıyla duyurulur.''