Gazeteci Emin Buldan gözaltına alındı

Buldan’ın bu sabah 7.30’da evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Evinde arama işlemi yapılan Buldan’ın işyerindeki arama işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. Buldan’ın, ‘şantaj’ iddiası ile yapılan şikâyetler sonrası gözaltına alındığı kaydedildi.

İŞYERİNDEKİ ARAMA İŞLEMİ SÜRÜYOR

Hakkında verilen gözaltı kararı sonrası polis ekipleri bu sabah Buldan’ın evinde gözaltına alındı. Doktor kontrolü sonrası Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Buldan’ın işyerindeki arama işlemleri ise devam ediyor.

15 AYRI ŞİKÂYET BAŞVURUSU

Buldan hakkında, kentteki bazı kişilere yönelik şantaj yaptığı iddiası 15 ayrı şikâyet başvurusunun olduğu öne sürülüyor.

Daha önce 14 ay kadar tutuklu kalan Buldan hakkında, tehdit ve şantaj iddiası ile açılan davada 20 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti. Söz konusu dava, İzmir Bölge Adliyesi 9. Ceza Dairesinde devam ediyor.