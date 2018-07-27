27 Temmuz 2018 16:12

HALK TV'den önemli atak

HALK TV Yayın Konseyi'ne giren isimler belli oldu.
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Halk TV, Yayın Konseyi Uğur Dündar, Ayşenur Arslan ve Orhan Bursalı'dan oluştu.

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