Halk TV, Yayın Konseyi Uğur Dündar, Ayşenur Arslan ve Orhan Bursalı'dan oluştu.
27 Temmuz 2018 16:12
HALK TV'den önemli atak
HALK TV Yayın Konseyi'ne giren isimler belli oldu.
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