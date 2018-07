Türk dizilerinde o kelimeye yasak geldi!

RTÜK’ün TV dizilerine verdiği cezalardan sonra, tv kanalları yüklü para cezalarına çarpıtırılmamak için yeni bir dönem başlattı.

Kanal D’de yayınlanan “Erkenci Kuş” dizisinde "şarap" sözcüğü sansürlendi, replikte "şarap" kelimesi yerine kısa bir süre sessizlik oldu.

Daha önce de Türk Televizyonlarının popüler dizilerinden biri olan “Çukur” dizisinde de, sözleri Ömer Hayyam’ın bir rubaisinden alınan “Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende; gül rengi şarap, içilmez mi böyle günde” sözlerindeki “şarap” kelimesi sansürlenmişti.

Milliyet gazetesi yazarı, Sina Koloğlu “Reyting canavarı “ adlı köşesinde konuyu “Türk yapımlarının özelliği nedir? Diye bir liste çıkarılsa baş köşede yerini alır; içki şişesi ve kadeh buzlamasının yanı sıra, ‘şarap’ sözcüğünün noktalı bir şekilde geçiştirilmesi... Dizilerde yer alır fakat ne söylenir, ne de gösterilir. Bu durumun en son örneğine “Erkenci Kuş” dizisinde rastladık. Ormandan getirdiği odunları baklavalarla meydanda kestikten, Sanem’e (Demet Özdemir) ve ekranda bizlere şovunu bitirdikten sonra, bir de mangal yaptı Can kardeşimiz... (Can Yaman) Etimizin yanında bir şişe şarabımız vardı. Renkli ve ibare bulunmamasına rağmen “ne olur ne olmaz” diye buzlanmıştı. “Ya bir anda unuttum. Sen ..... içer misin?” diye sordu Can kardeşimiz... “Yok hiç içmeyeyim maya çünkü, dokunuyor” diye garip bir cevap geldi Sanem’den. Ev ahalisi bu konuda uzmandır, “Mayalı denir içeceğe, maya denmez” sesleri yükseldi evden... İlerleyen zamanda Sanem kızımız da bir kadeh alıp, sonra çakırkeyif olup, Can kardeşimizin kollarında hülyalara daldı, o ayrı... “ cümleleriyle kaleme aldı.