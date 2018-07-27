TRT muhabirini Terim fotoğrafı kurtardı

Galatasaray, Tunus Profesyonel 1. Futbol Ligi takımlarından Club Africain ile oynayacağı hazırlık müsabakası için Tunus 'a hareket etti. TRT muhabiri Volkan Kılıç da sarı kırmızılı kafileyi takip etmek amacıyla Tunus 'un yolunu tuttu ancak başına talihsiz bir olay geldi ve karakolluk oldu. Kılıç'ı karakoldan Fatih Terim ile çekilmiş fotoğrafı kurtardı. TRT muhabirinin sosyal medya hesabı üzerinden aktardığı olayda yaşananlar şu şekilde:

'' Tunus 'ta başımıza inanılmaz bir olay geldi. Akşam bağlantı yapacağımız zaman bir anda yanımıza silahlı adamlar geldi. Yasak yerde çekim yapıyormuşuz. Karakola gittik. Az önce çıktık. Türk televizyonu, maçtır, Galatasaray 'dır derken Fatih Hoca ile olan fotoğrafımı gösterdim. Meğer olay bu kadar basitmiş. Polisler Fatih Terim ile fotoğramı görünce "ooo Terim" demeye başladılar. Olay çay ikramıyla sona erdi. Teşekkürler hocam.''

Tunus'ta başımıza inanılmaz bir olay geldi. Akşam bağlantı yapacağımız zaman bir anda yanımıza silahlı adamlar geldi. Yasak yerde çekim yapıyormuşuz. Karakola gittik. Az önce çıktık. Türk televizyonu, maçtır Galatasaray'dır derken Fatih hoca ile olan fotoğrafımı gösterdim. ➡ — Volkan Kılıç (@VolkanKilic__) 26 Temmuz 2018