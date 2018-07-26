TRT'de mobbing

Son kararnamelerle yapısı tamamen değiştirilerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanan TRT’de çalışanlar diken üstünde.

TRT’de örgütlü bulunan KESK’e bağlı Haber-Sen, kurumda “değişim ofisi” adı altında “ikna odaları” kurulduğunu, yaz tatilinden çağrılan çalışanlara “ya emekli ol, ya da başka kuruma gidersin” denildiğine dikkat çekti. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, personel fazla denilmesine karşın, kapatılan Başbakanlık’tan kuruma geçiş yapıldığına işaret eden Haber-Sen, ayrıca TRT’ye şirket kurma ya da kurulan şirketlere ortak olma hakkı verildiğini, ancak bu şirketlerin Kamu İhale Yasası’ndan muaf tutulduklarını vurguladı. Haber-Sen ilk kez bir kurum özelleştirilmeden ya da anonim şirket yapılmadan personelin tasfiye edildiğini de kaydetti.



KESK’e bağlı Haber-Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu kurumda yaşananları anlattı. Ustaoğlu’nun değerlendirmeleri özetle şöyle:

- TRT’de kamu hizmeti yayıncılığı ortadan kaldırılıyor. Şirketleşme başladı. Aslında fiilen şirket oldu. Kurum tarafsızlığını terkediyor.



-10 yılda 3 kez emekliliğe teşvik getirildi. Şimdi de çalışanlara “ya emekli ol ya da başka kurumlara gidersin” deniliyor. “Değişim ofisi” adı altında “ikna odaları” kuruldu. Yaz tatiline çıkan çalışanlar bile geri çağrılıyor. Gelenlere “emekli ol” deniliyor. “Çalışabilirim” diyenler “başka kurumlara gidersin” denilerek emekli ediliyor.

- Toplam 2 bin 100 kişinin emekli edileceği söyleniyor. Daha sonra da “istihdam fazlası personel” denilerek 2 bin 500 - 3 bin kişiyi “havuza” gönderecekler. Buradan da başka kurumlara dağıtacaklar.

-“Özel hukuk hükümlerine tabi personel” diye istihdam şekli yaratılıyor. Sözleşme hazırlanıyor. Çalışanların 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’ndan gelen haklarından vazgeçmeleri istenecek. Yeni sözleşmeleri imzalayan çalışanların hak kayıpları olacak.

-TRT’de yaşananlar bir ilk. Kurum özelleştirilmeden, anonim şirket yapılmadan personel tasfiyesine gidiliyor. Daha önce başka kurumlarda ya özelleştirilerek ya da AŞ. yapılarak bu yol izlenmişti. Örneğin PTT’de bu olmuştu. Ancak TRT ne özelleştirildi ne de AŞ. yapıldı.

-Kapatılan Başbakanlık’tan TRT’ye geçiş yapılıyor. Şimdiye kadar 63 kişi Başbakanlık’tan TRT’ye geçti. Madem TRT’de istihdam fazlası personel var o zaman neden Başbakanlık’tan geçiş yapılıyor? Başbakanlık’tan yatay geçiş yapanlara ne söz verildi de oradan TRT’ye geçiş oluyor. Bunun adı “siyasi kadrolaşmadır”. Ayrıca bundan böyle TRT’de istenilen kişiye istenilen ücret verilmesinin de önü açıldı.

-Birikimli, deneyimli, TRT kültürü olan personel tasfiye ediliyor. Yerlerine liyakat yerine “biat” kültürü olan personel alınıyor. Bunun adı da “tek sesli yayıncılığa” geçiştir.

-TRT’de toplam 600 KESK Haber-Sen üyesi var. 293 KESK Haber-Sen üyesi emeklilik potasında. Bunlardan 250’sini emekli edecekler.

-Son çıkan kararnamelere göre TRT şirketler kuracak. Yerli, yabancı şirketlere ortak olabilecek. Örneğin prodüksiyon, lojistik şirketleri kurulabilecek. Buralardan personel, araç kiralanacak. Taşeronlaşmanın önü açılıyor. Ayrıca TRT’nin ortak olacağı ya da kuracağı şirketler Kamu İhale Yasası’ndan da muaf tutulacak. Öyle ki TRT’nin yüzde 1 ortağı olduğu şirketler bile Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak. Neden şirketler Kamu İhale Yasası’ndan muaf tutuluyor? Amaç ne? Bu usulsüzlüklerin önünü açar. Bu iyi niyetle değerlendirilemez.

- TRT halkındır. Halk tarafından finanse ediliyor. Dolayısıyla halk tarafından da denetlenmeli. Ancak bundan böyle halkın vergisiyle finansa edilen TRT “tek sesliliğe” hizmet edecek.