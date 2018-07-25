A Haber'den CNN Türk'e iki transfer!

CnnTürk iki önemli ismi daha kadrosuna kattı. A Haber haber müdürü Murat Yancı ve İstihbarat şefi Kubilay Gülbek CnnTürk ile el sıkıştı. Murat Yancı genel müdür yardımcısı, Kubilay Gülbek ise haber koordinatörü olarak görev yapacak.

Murat Yancı kimdir?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü mezunu olan Murat Yancı 1994 yılında Akşam Gazetesinde muhabir olarak mesleğe adım attı. Ardından Hürriyet Gazetesi’ne geçti. Sonraki yıllarda Kanal E ve Brt haber merkezlerinde görev aldı. Ardından Star Tv'de ‘Metin Uca ile Günaydın Türkiye’nin editörlüğünü yaptı. Trt’de yayınlanan ‘Kırılma Noktası’ adlı haber-belgesel programın genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Murat Yancı 2007 yılında Kanal 24'e geçerek creatif editör olarak çalıştı. Ardından Kanal D iç yapımlara transfer oldu. 2011 yılında A Haber’in kuruluş aşamasında kanalda görev aldı. Yaklaşık beş yıldır A Haber haber müdürlüğü görevini yürüten Murat Yancı’nın yayınlanmış dört belgeseli bulunuyor.

Kubilay Gülbek kimdir?

Meslek hayatına 1986 yılında Tercüman Gazetesi'nde polis muhabiri olarak başlayan Gülbek , transfer olduğu Sabah Gazetesi'nde önemli haberlere imza attı. 1990 yılında televizyon haberciliğine adım atan Gülbek sırasıyla Reha Muhtar ile Show Haber, Uğur Dündar ile Star Haber'de ter döktü. Bir dönem Star Gazetesi'nde analiz ve siyasi yazılar da yazan Gülbek, 24 TV'nin kuruluşunda yer alarak 5 yıl boyunca İstihbarat Şefliği görevinde bulundu. Ardından geçtiği A Haber'de 6 yıldan bu yana İstihbarat Şefi olarak görev yapıyor. Yöneticiliğin dışında haber ve siyasi yorumlarıyla da a haber ekranlarında yer alan Gülbek’in, "DAEŞ'e katılan 3 İngiliz kız" haberi dünya haber ajanslarında gündem olmuştu.