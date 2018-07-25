Tüm medyayı yandaş yazara bağladılar

Yeni başkanlıklara yapılan atamalar bu sabah itibari ile Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan İletişim Başkanlığı’na Fahrettin Altun atandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.

Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Fahrettin Altın, TRT 1’de Enine Boyuna ve TRT Haber’de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak görev yapıyor.

Saray'a yine Turkuvaz'dan danışman

Öte yandan 2006 yılından bu yana Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapan Fecir Alptekin ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getitirildi.