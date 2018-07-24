Basın Özgürlüğü Ödülü Kadri Gürsel’e verilecek

Kurumun, Türkiye’deki özgür basını desteklemek için başlattığı ‘Abone olun, gazete alın’ çağrısı ödüle gerekçe olarak gösterildi. Tören, Eylül ayının ilk haftasında Karşıyaka’da düzenlenecek.

ÖDÜL EYLÜL’DE, KADRİ GÜRSEL’E VERİLECEK



Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’ bu yıl; Uluslararası Basın Enstitüsü’ne verildi. Kurumun, Türkiye’deki bağımsız ve özgür basın kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz ay başlattığı abonelik ve gazete alma kampanyası ödüle gerekçe olarak gösterildi. Ödülü, Uluslararası Basın Enstitüsü adına Türkiye Temsilcisi, Gazeteci Kadri Gürsel’in alacağı açıklandı. Kararı, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen birlikte açıkladı.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SORGULUYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “24 Temmuz Basın Bayramı’nda, değerli bir kuruma ve onurlu bir gazeteciye bu ödülü vermenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Buruk diyorum çünkü Türkiye’de basın kurumlarının geldiği nokta ortada. Özgürlüklerinin elinden alındığı, bağımsızlıklarının sorgulandığı bir süreci yaşıyoruz. Basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu verdiğimiz ödül ile bir kez daha Türk halkı ile paylaşacağız. Kadri Gürsel de geçen yıl bu demokrasi mücadelesinde iktidara karşı bedel ödemiş çok değerli isimlerden bir tanesi. Herkes O‘nu, özgürlüğünü eşiyle paylaştığı görüntülerle anımsar. Kadri Gürsel’in ismini belirlemekten ve bu ödülü vermekten onur duyuyoruz” dedi.

“BAYRAMIMIZI KUTLAYAMIYORUZ”



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen “Karşıyaka Belediyesi ile 7 yıldır birlikte yürüttüğümüz Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yıl Uluslararası Basın Enstitüsü’nün Türkiye Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Gürsel’e verilmesini kararlaştırdık. Bu ödülü açıkladığımız gün, ironik bir gün çünkü 24 Temmuz'u Basın Bayramı olarak tanımlıyoruz ancak ne yazık ki bu bayramı ağız tadımızla kutlayamayacak durumdayız. Böyle bir ödülü veriyorsak düşünmemiz de gerekiyor. Basın Bayramımız kutlu olsun dahi diyemiyoruz" diye konuştu.