'Jet Sosyete bitiyor mu?' Gülse Birsel'den açıklama

Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde geride kaldı. Dizinin geleceğiyle ilgili senarist Gülse Birsel'den açıklama geldi.

18 Şubat 2018 tarihinde ekranlara “Merhaba” diyen ‘Jet Sosyete‘ dizisi reytinglerde rakiplerinin oldukça altında kalıyor ve reyting yarışına dahil olamıyordu. ‘Jet Sosyete‘nin yayından kaldırılacağına yönelik flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; ortaya çıkan asparagas iddiayı senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı. Birsel‘in yaptığı bu paylaşım takipçileri tarafından kısa sürede binlerce kez beğenildi ve çok sayıda destek yorumu yazıldı.

İşte Gülse Birsel’in açıklaması:

Ay magazin var koşun!!!!

Bakıyorum herkes Instagram'da kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap veriyor. Benim takipçilerimin neyi eksik? Televizyon işi başlayınca dedikodu, rivayet, palavra haber bereketlenir. Bunlara açıklık getirerek dev bir gazetecilik olayına imza atayım mı?

-Jet Sosyete bitiyor mu?

Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?