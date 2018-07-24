Cumhuriyet'in eski yazarı Perihan Ergun yaşamını yitirdi

Perihan Argun kimdir?

Araştırmacı- yazar Perihan Ergun 28 Kasım 1928’de İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra resmi ve özel okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı.1982 yılında emekli oldu. Ada Dostları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi sivil toplum örgütleri ile SHP ve CHP’nin parti çalışmalarında yer aldı. Yazıları Cumhuriyet gazetesi ile Güzel Yazılar ve Türk Dili dergilerinde yayımlandı. Perihan Ergun’un gazetemizdeki yazıları ‘Mayınlı Topraklar’ adıyla kitap olarak da yayımlandı. Ergun’un cenazesi bugün öğleyin Kasımpaşa Merkez Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.