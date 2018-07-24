'Akşener'le ilgili acı gerçek kabak gibi ortaya çıktı'

İyi Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği (22 Temmuz 2018) çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek kongrede genel başkan Meral Akşenir'in aday olmayacağı iddia edildi. Yaşanan süreci değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Akşener'in "Ben bırakıyorum dedim ama teşkilatlarım beni bırakmadı" diyeceğini öne sürdü.

Twitter hesabından aday olmayacağını duyuran Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" demişti.

Hakan'ın "Lafı hiç uzatmadan Meral Akşener olayı" başlığıyla (24 Temmuz 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- 24 Haziran’dan önce genel kanı şuydu: Meral Akşener’in toplumda bir karşılığı var! İYİ Parti, biraz da işte bu kanı üzerine bina edildi. Yani İYİ Parti’nin en önemli gücüydü Meral Akşener.

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- Fakat Meral Akşener, 24 Haziran seçiminde kendi adı üzerine bina edilen İYİ Parti’nin bile gerisinde kalınca... Acı gerçek kabak gibi ortaya çıktı: Sanılanın aksine Meral Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş!

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- Ne büyük talihsizlik! Ne acı bir sonuç! Ne kapanmaz bir yara! O kadar ki Meral Akşener’in bir daha umut olarak belirme ihtimali söndü bitti, kül oldu. Kısacası 24 Haziran, Meral Akşener’in hazin tükenişinin başladığı tarih oldu.

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- O günden bugüne uzatmaları oynuyordu Meral Akşener...

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- Seçim gecesi “Bu sonuçlar üzerine bırakıp gidiyorum” diyerek kıymetli bir tavır ortaya koymaktan kaçınan Akşener, ancak seçimin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra partisinin düzenlediği bir toplantıda bir anlık öfkeyle “bırakıp gidiyorum” deyiverdi.

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- Bir anlık öfkeyle alınan bu kararın, ne kadar kıymeti olur? Bilmiyorum, bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Bu karar Meral Akşener açısından en hayırlı karardır!

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- Peki Meral Akşener, bu kararının arkasında durur mu? Bakın, ben işte bundan pek emin değilim... Gaybı ancak Allah bilir ama bana öyle geliyor ki Akşener, “Ben bırakıyorum dedim ama teşkilatlarım beni bırakmadı” falan diyecek gibi!