CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, özgür basın için en tehlikeli olanın sansür kadar otosansür olduğunu söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Sansürden daha tehlikelisi otosansürdür” dedi.

24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, sansürün ilk kez kaldırılışını simgeleyen 24 Temmuz tarihinin gazeteciler için yadsınamayacak kadar önemli olduğunu ifade etti. “Basının özgür misyonunu gölgeleyen ve basını temel işlevinden uzaklaştırarak halkın çıkarlarının savunulmasını ve özgür düşüncenin gelişmesini engelleyen sansürün kaldırıldığı gün olan 24 Temmuz’un 110’uncu yıldönümünde ülkemizde çok sıkıntılı bir süreç yaşanıyor” diyen CHP’li Akın şöyle devam etti:

“Bunun en somut örneklerinden biri de basına, basın emekçilerine yapılan baskılardır. Gazeteciler, yazarlar, çizerler hakkında açılan davalar bunun yanı sıra yazılı ve görsel basında işsizlik ve iş güvencesi sorunları, özgür düşüncenin önünde büyük bir engel olan ve basın özgürlüğünü kısıtlayarak basını asıl görevinden uzaklaştıran sansüre zemin hazırlıyor. Gazeteciler, ‘Ya işsizlik, ya hapis ya da otosansür’ açmazında bırakılmaktan kurtarılmalıdır.

Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerden söz etmek mümkün değildir. O halde, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, yazabildiği Türkiye’yi inşa etmek ve demokrasi Türkiye’sini yaratmak için sansüre ve daha da önemlisi otosansüre karşı direnmeliyiz.

Sansürün kaldırılışının 110’uncu yılında, kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumlulukla toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini fedakarca yerine getiren basın emekçilerimizin Gazeteciler Günü ve Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nü kutluyorum.”