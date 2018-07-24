Latif Erdoğan’ın maaşını hangi yönetmen ödüyor?

Yapımcı ve Yönetmen Mehmet Tanrısever, Akit TV’de katıldığı programda Latif Erdoğan’ı Akit gazetesine kendisinin önerdiğini, maaşını da kendi cebinden ödediğini açıkladı.

Bir dönem Fethullah Gülen'e en yakın isim olarak bilinen Latif Erdoğan, 17-25 Aralık sürecinin ardından itirafçı olmuştu.

Fethullah Gülen'e ilişkin açıklamalarda bulunan Latif Erdoğan, Akit gazetesinde yazmaya başlamıştı.

Latif Erdoğan’ı Akit gazetesine kimin getirdiği ve maaşını da kimin ödediği ortaya çıktı.

Yapımcı ve Yönetmen Mehmet Tanrısever, Akit TV’de katıldığı programda Latif Erdoğan’ı Akit gazetesine kendisinin önerdiğini, maaşını da kendi cebinden ödediğini açıkladı.

Fethullah Gülen’e yakın isimlerde olan Mehmet Tanrısever, 17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ’den koptuğunu öne sürmüştü.

Tanrısever 30 Aralık 2013’teki açıklamasında Fethullah Gülen’le 33 yıldır tanıştığını, oğlunun kirveliğini yaptığını ve evinde ağırladığını belirtmişti. Tanrısever, "Hocaefendi özür dilemiyorsa ben dilerim onun yerine" demişti.

Mehmet Tanrısever’in “Şunların nuruna bak ya, verin şu ellerinizi bir öpeyim” diyerek Adnan Oktar’ın elini öptüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.