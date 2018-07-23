Ensar Aytekin: 24 Temmuz sansürlü demokrasi günüdür

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 110.yıldönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sansürün hayatın her alanında iktidarın stepnesi olduğunu ifade eden CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Türkiye’de gerçek anlamda gazetecilik yapma alanlarının kaybolduğunu belirtti.

CHP’li Aytekin’in açıklaması şöyle:



“ Bugün 24 Temmuz. Basında Sansürün Kaldırılışının 110.yılı. Tarih boyunca basın, halkın haber alma hakkını en zor şartlarda yerine getirmeye çalışmış, bu konuda büyük bedeller ödemiştir. Boyun eğmeyen gazetecilerden Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç gibi isimlerse canları pahasına kalemini korumuştur.

AKP iktidarıyla birlikte basın çalışanlarının sorunları gün be gün artmış, iktidarın devamı için medyayı elinde tutmak isteyenler sansür ve yayın yasağı silahına sarılarak halkın haber alma hakkını gasp etmişlerdir. 'Alo Fatihlerle' , 'üzdük mü seni patronlarla' devam eden iktidarın medya üstündeki hegemonyası sonucu bugün birçok basın çalışanı işsiz kalmıştır.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın açıklamasına göre bugün 143 gazeteci ve basın emekçisi cezaevindedir. Çıkarttıkları OHAL neticesinde toplamda 209 gazeteci hapsedilmiş, 3000’e yakın gazeteci işsiz kalmıştır.

Patronaj ilişkisi çerçevesinde holdingleşmeler basın çalışanlarını mağdur etmiş, alternatif medya ise mali denetim girişimlerine tabi tutulmaya çalışılmıştır.

İktidarın istediği, tüm gazetelerde tüm televizyonlarda tüm medya organlarında yalnızca kendisine güzellemeler yapılmasıdır.

En ufak itiraz basın çalışanlarına işten çıkarma tehdidi, sansür olarak geri dönmüştür.

Hal böyleyken, 24 Temmuz kutlanacak bir gün değil, direnilecek bir gündür. 24 Temmuz sansürlü demokrasi günüdür. Ve bu düzende herkese düşen, halkın haber alma hakkını az bir mecrada da olsa dayanışma duygusuyla büyütmektir.

Bu duygularla, kalemini satmadan, eğmeden bükmeden direnen tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyor, dayanışma duygularımı bildiriyorum.