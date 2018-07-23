Candan Yüceer'den 24 Temmuz açıklaması

AKP’nin kurduğu yeni rejimde sansürün değil, özgür basının topyekûn ortadan kaldırılmak istendiğini belirten CHP’li Yüceer, 24 Temmuz’un ‘gerçek gazeteciliği savunma günü’ olması gerektiğini ifade etti.

“OHAL Türkiyesi’nde 209 gazeteci tutuklandı, 3.000 gazeteci işsiz kaldı!”

CHP’li Candan Yüceer’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“AKP iktidarında uzun bir süredir basına ve basın emekçilerine yönelik saldırılar yapılmaktaydı. Terörle mücadele adı altında çıkarılan yasalar ve Türk Ceza Kanununda basın aleyhine yapılan değişikliklerle onlarca gazeteci kumpas mağduru olarak yargılanmaya başlamıştı. İlerleyen süreçte basın kuruluşları ve emekçileri, sistematik olarak iktidarın hedefi haline getirilmiş ve iktidarı ‘rahatsız eden’ haber sahipleri cezaevleri ve işsizlikle tehdit edilmiş, hatta cezalandırılmıştır. En son AKP’nin OHAL Türkiyesi’nde gazetecilere yönelik saldırılar daha da artmış ve bu süreçte 158 medya kuruluşu kapatılmış, yaklaşık 209 gazeteci tutuklanmış ve 3.000’den fazla gazeteci de işsiz kalmıştır.”

“24 Temmuz ‘gerçek gazeteciliği savunma günü’ olarak hatırlanacaktır!”

“Bugün itibariyle Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açıklamasına göre 143 gazeteci ve medya çalışanı cezaevindedir. Yüzlerce gazetecinin hukuksuz ve gerekçesiz cezaevlerine atıldığı bir ülkede, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışı veya basın bayramı olarak değil, bir utanç günü olarak hatırlanmalıdır. Tüm bu utanç tablosu karşısında, tarih, halkın haber alma hakkına ve gerçek gazeteciliğe sahip çıkarak işini yapan cesur kalemlerin mücadelesini yazacaktır. ‘Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım ve yataklık’ suçlamasıyla özgürlüklerinden alıkonulmalarına rağmen, inatla ve ısrarla gerçekleri dile getiren, dışarıda ise cezaevi ve işsizlik tehditlerine rağmen halkın doğruları öğrenmesi adına gazetecilikte ısrar ederek, kalemini satmadan mücadele eden gazeteciler bugün basın etiğine sahip çıkan gerçek gazetecilerimiz olarak hatırlanacaktır. Bu nedenle 24 Temmuz tarihimizde ‘basın bayramı değil’, ‘gerçek gazeteciliği savunma günü’ olarak hatırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 110. yılında halkı doğru bilgilendirme şiarıyla korkusuzca işini yapan tüm basın emekçilerini kutluyorum. Özgür medya için verilen mücadele, aynı zamanda özgür bir ülke ve demokrasi mücadelesidir.”