'Hakikatın peşini bırakmayalım'

GAZETE DAMGA - İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD), 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Çatalca Karamandere Gizemli Vadi Tesisleri'nde piknik düzenledi. Burada konuşan İGD Başkanı Mehmet Mert, “Basın Bayramı olarak her ne kadar kutlanmasa da 24 Temmuz bizim mesleğimizde önemli bir gün teşkil ediyor” açıklamasını yaptı.

İstanbul Gazeteciler Derneği'nin (İGD) 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Çatalca Karamandere Gizemli Vadi Tesisleri'nde düzenlediği piknikte, gazeteciler biraraya gelerek bayramı kutladı. Pikniğe tüm meslektaşlarını davet eden İGD Başkanı Mehmet Mert organizasyon ve davetlilerle yakından ilgilendi. Pikniğe aileleriyle katılan gazeteciler hem yemeklerini yediler hem de sohbet edip şarkılar söylediler. Gazeteciler ve ailelerin çevreyi gezip, top oynadığı pikniğe Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel ve İstanbul Medya Başkanı Ali Rıza Yıldız da katıldı.

Sansürün kaldırılış günü

İstanbul Gazeteciler Derneği'nin basın bayramlarında ve basın özel günlerinde elinden geldiğince etkinlikler düzenlediğini belirten İGD Başkanı Mehmet Mert, "Bugünün anısını bugün yazımda da dile getirdim. 24 Temmuz 1908 yılında zamanın padişahına başkaldıran halk tarafından 2. Meşrutiyet ilan edildiğinde birtakım kararlar alındı. O kararlardan bir tanesi de daha önce denetçilerin denetiminden geçen gazetelerin ve yayın organlarının o günden sonra denetçiye gerek kalmadan yayınlarını basmasıydı. Onun adına da basında sansürün kaldırılış günü diyorduk biz ancak 1946'da kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugünü 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı günü olarak ilan etti. O gün bugün her ne kadar basın bayramı olarak kutlanmasa da 24 Temmuz her zaman bizim dünyamızda bizim mesleğimizde önemli bir gündür" diye konuştu.

Üzerimize düşeni yapmalıyız

Günümüz medyasının durumuna da değinen Mert, "Medyamızın geldiği durum ortada ama bunun bugün ki iktidar ve düzenle de çok fazla alakası yok. Çünkü çok uzun zaman önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, adına 'Minber' dedikleri bir gazete çıkarıyorlar. Bu gazete 51 gün yayınlanıyor. 51. gününde Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa'yı köşesinde küçücük eleştirdiği için gazete kapanıyor. Dolayısıyla yüzyıllardır güç sahipleri ne yazık ki eleştiriye hoşgörüyle bakamıyor, eleştiriyi kaldıramıyor. Bu belki de bir insanlık özelliği. Belki yüz yıl sonra da aynı olacak. Yaşam devam ettikçe sansür ve oto sansür hep olacak. Ama biz bütün bunlara rağmen üzerimize düşeni yapmak ve mesleğimizi en iyi şekilde idame ettirmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Kalabalıklar önemli değil

Yayın organlarını en iyi şekilde yayınlanması ve okurlara etkili bir şekilde hitap edilmesi gerektiğinin altını çizen Mert, "Belki yüzbinlerce milyonlarca okurumuz yok ama bir tane okur bile önemlidir. William Shakespeare der ki; 'Kalabalıklar önemli değil, kalabalıklar arasında sizin için çarpan kalpler önemlidir.' Ben kendi köşe yazılarımı ve gazetemi böyle hazırlıyorum. Yüzbinler beni okuyacak milyonlar izleyecek diye bakmıyorum. Bir kişinin bile okumuş olması çok önemlidir. O bir kişinin okuduğu o haber onun hayatını etkileyecek, yaşamına renk getirecek, dünyasını güzelleştirecektir" dedi.

Hakikatin peşini bırakmayalım

Gazeteci arkadaşlara seslenen Mehmet Mert, "Lütfen mesleğimizin gereksinimlerini yerine getirelim. Hakikatin peşini bırakmayalım, hakikati paylaşmaktan korkmayalım. Bugün belki mesleğini sürdüremeyen ve cezaevinde olan tutuklu arkadaşlarımız var. Onlar belki bizim aramızdan seçilen simgeler, kurbanlar... Yapacak bir şey yok. Onlara da bir an önce özgürlükler, güzellikler diliyorum. İşsiz gazetecilere iş, hasta gazetecilere sağlık diliyorum. Bunları hepimizin adına bu güzel doğa ortamında dünyaya iyi dilek ve temennilerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

İGD görevinin başında

İGD'nin görevinin başında olduğunu vurgulayan Mert, "Elimizden geldiğince daha iyi hizmetlerle, organizasyonlarla sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum bu sıcak havada bizimle burada bulunduğunuz için. Gizemli Vadi ekibine ve personellerine de teşekkür ediyorum. Gizemli Vadi'nin küçük bir problemi var. İşte gördüğünüz gibi baz istasyonları yok bunu da burdan iletelim bu güzel mekan baz istasyonlarına kavuşsun. Daha güzel günlerde daha güzel yarınlarda buluşmak üzere diyorum hepinizi kucaklıyorum arkadaşlar" diyerek sözlerini bitirdi.

Cem Kara’nın selamını getirdim



Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın il dışında olduğu için pikniğe katılamadığını ve selamını yolladığını aktaran Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, “Herkese merhabalar hoşgeldiniz. Geçtiğimiz yıl da yine Çatalca'da hep beraberdik. Bu sefer farklı bir yörede biraradaydık. Mehmet Mert'le Çatalca'nın farklı bir yerinde hep birlikte olalım diye bu mekanı tercih ettik. Buraya gelmenizden, ilçemizde biraraya gelmenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Baz istasyonu istiyor!

Etkinlğinin yapıldığı Gizli Vadi Tesisleri sahibi Mustafa Can ise bir çok önemli basın mensubunu mekanlarında gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek bu kadar emek verdikleri mekanda ne yazık ki baz istasyonu olmadığı için günümüzün önemli aracı cep telefonunu kullanamadıklarını ve buradan cep telefonu firmalarına bu eksikliklerinin giderilmesi için basın mensuplarından yardım istedi. Biz de bu talebi buradan iletmiş olalım.