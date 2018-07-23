'Özgürlüğün kırıntısı bile yok'

Yarkadaş: "AKP iktidarı, halk gerçekleri öğrenemesin diye baskıları artırdı. Gazeteciler ağır zulüm altında... 24 Temmuz'un hiçbir anlamı kalmadı."

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Türkiye'de gazetecilik yapabilmek, kahramanlıkla eşdeğer hale geldi" dedi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla açıklama yapan CHP'li Barış Yarkadaş, "24 Temmuz Sansürün Kaldırılış Bayramıydı. Sansür yıllar sonra en ağır biçimiyle geri döndü. Gazeteciler artık özgür değil... Sansür de oto sansür de en ağır biçimiyle yaşanıyor" ifadesini kullandı.

BASKI SÜRÜYOR

"Özgürlüğün artık kırıntısı bile kalmadı" ifadesini kullanan Barış Yarkadaş, her ay yayınladığı Basın Özgürlüğü Raporu'ndaki verilerin bunun kanıtı olduğunu belirtti. Raporunu cezaevinde tutulan Gazeteci - CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ithaf eden Yarkadaş şöyle konuştu:

"İktidar partisinin 24 Temmuz üzerine özgürlük demeçleri vereceği şu saatlerde, gerçek durumun özgürlükle hiçbir ilgisi yoktur. Basın özgürlüğünün getirildiği durum tam anlamıyla içler acısıdır. Artık özgürlüğün kırıntısı bile yoktur. Gazeteciler AKP iktidarının baskıları yüzünden artık nefes alamaz hale gelmiştir. Sansür ve oto sansür, gazeteciliğin adeta celladı oldu."

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayında, 6 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci tutuklandı. 2 gazeteciye soruşturma, 2 gazeteciye ise dava açıldı. 10 gazeteci 62 yıl hapis cezası aldı; 1 gazeteciye para cezası verildi. 2 gazeteci darba maruz kaldı. 3 gazete kapatıldı; 11 habere ise erişim engeli getirildi. BirGün Gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı."

145 GAZETECİ CEZAEVİNDE

Gerçekleri yazmak ve halka duyurmak isteyen gazetecilerin iktidar tarafından sürekli baskı altında tutulduğuna dikkat çeken Yarkadaş, "Eski milletvekilimiz Eren Erdem'in de yazdığı haberlerden dolayı tutuklanmasıyla birlikte cezaevindeki gazetecilerin sayısı 145'e ulaştı. 145 gazeteci cezaevindeyken Basın Bayramı kutlanamaz" dedi.

"ZULÜM SÜRÜYOR"

Gazeteci Ziya Ataman'ın cezaevinde bağırsaklarının iflas ettiği, İdris Yılmaz ile Ece Sevim Öztürk'ün ise aylardır tek başına hücrede tutulduğunu hatırlatan Yarkadaş, "Gazeteciler cumhuriyet tarihinin en ağır zulmünü yaşıyor" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Yarkadaş, gazetecilerin baskıya karşı direnebilmek için meslek örgütlerinde bir araya gelmesinin şart olduğunun da altını çizdi. Yarkadaş, sansür ve oto sansüre karşı mücadele çağrısı da yaptı.

TEMMUZ AYINA İLİŞKİN HAK İHLALLERİ RAPORU