28 Şubat 2018 16:27

Ahmet Altan hakkında bir karar daha

Ahmet Altan hakkında bir karar daha
Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyordu.
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Eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' toplam 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, Ahmet Altan'ın duruşmalar esnasındaki tutumunu gözeterek iyi hal indirimine gitmedi.

Gazeteci Altan, kardeşi Prof. Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 kişinin "15 Temmuz darbe girişimine iştirak etmek" iddiasıyla yargılandıkları davada 6 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

 

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