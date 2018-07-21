Fatih Altaylı'dan Demirören Medya'ya 'hırsız' göndermesi

Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısı şöyle:

Mahreçsiz hırsızlık

Yılın dört dörtlük rezaleteni Habertürk ortaya çıkardı.

İster kağıda bas, isterse dijital olarak yayınla fark etmiyor.

İyi gazetecilik, iyi gazeteciliktir.

Televizyon patronu, medya sahibi Fatih Oflaz’ın kendi öz kızına tacizi rezaleti Habertürk’te yayınlandı.

Ertesi gün Hürriyet’inden, Posta’sına tüm gazeteler aldı koydu.

Bizden 24 saat sonra.

Tabii terbiyesizlik, emeğe saygısızlık etmekten de geri kalmadılar.

Çalıntı habere en ufak bir mahreç koyma gereği duymadan.

Sanki bin bir emekle kendi haberleriymiş gibi, 24 saat gecikmeyle manşetten verdiler.

Utansınlar ama üzülmesinler, Habertürk dijital yayıncılıkla bundan böyle hep önlerinde koşacak.

Onlara da alıntılamak kalacak. Tek ricamız nereden aldıklarını söylemeleri. Çünkü söylemezlerse “hırsızlık” oluyor yaptıkları.