FETÖ'cülerle el ele olan bürokrat bakın kim?

BİK'in Genel Müdürü ilahiyatçı Yakup Karaca hakkında tam da "FETÖ ile mücadele ne durumda sorusunun sorulduğu günlerde" dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

Odatv- Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık ediyor. BİK, gazete ve dergileri, dönemsel veya şikâyete bağlı olarak mevzuat ve Basın Ahlak Esasları kapsamında denetliyor.

Kısacası kurum Türk basını için ayrı bir önem taşıyor.

BİK'in Genel Müdürü ilahiyatçı Yakup Karaca hakkında tam da "FETÖ ile mücadele ne durumda sorusunun sorulduğu günlerde" dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

Karaca'nın, FETÖ çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Alaaddin Kaya ve FETÖ'den firari Hakan Şükür ile çekilmiş fotoğrafları bürokraside elden ele dolaşıyor.

Karaca'nın, Zaman Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaaddin Kaya ile bir tatil köyünde beraber fotoğraf çektirdiği görülürken, fotoğrafta Karaca'nın esas duruşta beklemesi de dikkat çektiyor.

Ayrıca Karaca'nın, Hakan Şükür ile de çektirdiği fotoğraftan, çok samimi olduğu anlaşılıyor. Basın İlan Kurumu'nun Sultanahmet'teki merkezinde çekilen fotoğrafta Karaca'nın, Şükür'ün elini tuttuğu görülüyor.

İşte o fotoğraflar:

Birçok memur için görevden alınma kriterlerinden biri çocuklarını FETÖ okullarına göndermek olurken, Karaca'nın, oğlunu FETÖ'nün okulu Özel Burç İlköğretim Okulunda okuttuğu da belgelendi. Üstelik okuldan Karaca, Alaaddin Kaya aracılığıyla çocuğu için kısmi burs aldı.

Karaca'nın, oğlunu, yüzde 68 bursla, FETÖ'nün okulunda okuttuğu, oğlunun 17-25 Aralık'tan sonra da bu okulda okuttuğu biliniyor.

İşte Karaca'nın oğlunun, FETÖ'nün okulunda öğrenciliğinin belgesi:

Oysa CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da, FETÖ yapılanmasının Basın İlan Kurumu'nda (BİK) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dahi korunduğu iddialarını Meclis'e taşımıştı.