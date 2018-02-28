Akit TV'den bu kez de Atatürk için skandal sözler!

Geçtiğimiz 12 Şubat'ta yayınlanan ve Ahmet Anapalı ve Resul Demir'in sunduğu 'Saklanan Tarih' programında Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik dönemine ilişkin skandal ifadelere yer verildi.

Programda Ahmet Anapalı, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk için "Harekat ordusunda zurnanın son deliğiydi, gel gel git git yapan, bana su getir, sırtımı kaşı, bacağıma makyaj yap, masaj yap emirlerini uygulanan emir subayıydı" skandal ifadelerini kullandı.

İşte o programın ilgili bölümü:

Akit TV sunucusu Ahmet Keser ise, “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri nedeniyle sosyal medyada infiale yol açmış; kanaldan istifa etmişti.

Ahmet Keser'in o ifadeleri: