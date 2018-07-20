'TRT'de personel kıyımına son verilmelidir'

Gazetecilik Örgütleri Platformu Platformu G9, “TRT’de yılların deneyimli yayıncılarının emekliliğe zorlanmalarına ve ‘İstihdam Fazlası Personel’ gerekçesi ile diğer kamu kurumlarına gönderilmelerine itiraz ediyoruz” dedi





Gazetecilik Örgütleri Platformu G9, TRT’de yaşanan personel kıyımına ilişkin açıklama yaptı. Birgün'de yer alan habere göre, yazılı açıklamada, “TBMM’yi devre dışı bırakarak ülkeyi KHK’lerle ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yöneten AKP, TRT tarihinin en büyük kadrolaşma harekatını başlattı” denildi.

Açıklamada, 703 sayılı KHK ile TRT'de emekliliğe teşvik düzenlemesi ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek "İstihdam Fazlası Personel"in diğer kamu kurumlarına gönderilmesine ilişkin düzenleme yapıldığı belirtildi. TRT yönetiminin 2 bin kişiyi emekli etmek, 3 bin kişiyi ise diğer kamu kurumlarına göndermek için hazırlık yaptığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

“TRT kapatılmıyor, küçültülmüyor ve özelleştirilmiyor ama ‘İstihdam Fazlası Personel’ yaftasıyla deneyimli, bilgili, birikimli TRT emekçileri ‘Ya emekli ol, ya da diğer Kamu Kurumlarına gideceksin’ denilerek ‘atıl’ hale getiriliyor. TRT emekçileri, ‘Emekli olmayanlar ve diğer kamu kurumlarına gönderilmeyenler TRT'de kadrolu çalıştırılmayacak, 'Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel' olarak istihdam edilecek’ denilerek tehdit ediliyor. Gazetecilik meslek örgütleri olarak, yılların deneyimli yayıncılarının emekliliğe zorlanmalarına ve ‘İstihdam Fazlası Personel’ gerekçesi ile diğer kamu kurumlarına gönderilmelerine itiraz ediyoruz. TRT yönetimine bu haksız uygulamadan vazgeçmeye çağırıyoruz. TRT emekçilerinin haklarını savunma mücadelesi veren Haber Sen ile bu haklı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.”

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş)