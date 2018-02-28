'Şubat'ta 120 gazeteci hakim karşısına çıktı'

Yarkadaş: "Gazeteciler en sıcak Şubat'ı yaşadı. 120 gazeteci hakim karşısına çıktı. Yıllar sonra bir kitap daha siyah poşete sokuldu. Beş kitap ise cezaevlerinin tel örgülerini aşamadı."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin gerçekleri yazan gazetecilere yönelik sürek avı hız kesmiyor. Bu ay beş gazeteci daha tutuklandı" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Basına Yönelik Hak İhlalleri Raporu''nun Şubat ayı verilerini açıkladı.

"KARA PARA TRAFİĞİNİ YAZAN GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Raporunu Slovakya'da katledilen Gazeteci Jan Kuciak ile sevgilisi Martina Kusnirova'ya ithaf ettiğini açıklayan Yarkadaş, "Meslektaşımız, kara para trafiği üzerine bir dosya hazırlarken pazar günü katledildi. İktidarlar, gerçekleri yazan kim olursa olsun peşini bırakmıyor" dedi. Yarkadaş, bir süre önce de Malta'da Daphne Galizia adlı bir gazetecinin vergi cennetleri üzerine araştırma yaparken arabasına bomba konularak katledildiğini hatırlattı.

EN SICAK ŞUBAT!

Türkiye'deki gazetecilerin de baskılardan nasibini fazlasıyla aldığını belirten Yarkadaş, "Şubat ayında da medyaya yönelik baskılar hız kesmedi. Şubat ayında, 24 gazeteci gözaltına alındı. 5 gazeteci tutuklandı. 13 gazeteci ise hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

İktidarın beş haber sitesine erişim engeli, bir habere ise yayın yasağı koydurttuğunu belirten Yarkadaş, "Gazeteciler, sıcak bir Şubat geçirdi" ifadesini kullandı.

Şubat'ta bir tiyatro oyununun yasaklandığı, bir TV kanalına ise para cezası verildiğini belirten Yarkadaş, "Beş program ise yayın durdurma cezası aldı" diye konuştu.

YARGILANANLARIN SAYISI REKORA ULAŞTI

Geride kalan ay içinde basın yayın kuruluşlarında çalışan toplam 120 kişinin hakim karşısına çıktığını belirten Yarkadaş, "Yargılananların içinde muhabir de var, gazete dağıtıcısı da... İktidar, eli muhalif gazeteye değen ya da gazete için emek veren hiç kimseyi affetmiyor" dedi.

"DÜŞÜNCE ZİNCİRE VURULUYOR!"

Şubat ayında gazetecilerin yazdığı beş kitabın cezaevlerine alınmadığını da belirten Yarkadaş, "Demir parmaklıkları ve tel örgüleri aşamadılar" dediği kitapları, zincirlenmiş bir şekilde gazetecilere gösterdi. Gazeteci İsmail Saymaz, Ahmet Altan ve Nurcan Baysal'ın kitaplarının cezaevleri yönetimleri tarafından keyfi bir şekilde içeriye alınmadığını belirten Yarkadaş, "Düşünceye pranga vuran zihniyet, sadece dışarıdakileri değil, içeridekileri de de aynı haklardan mahrum bırakıyor" ifadesini kullandı.

SİYAH POŞETE GİREN KİTAP

Aydınlık Gazetesi Yazarı Rıza Zelyut'un ''Osmanlı'da Oğlancılık'' adlı kitabının da keyfi bir şekilde 'muzır neşriyat' kapsamına alındığını belirten Yarkadaş, sansürün boyutunu anlatabilmek için, kitabı siyah poşet içinde gösterdi. CHP'li vekil, "2018 yılının Şubat ayında, bir kitap raflarda böyle satılacak. Bu kitap tarihsel kaynaklardan derlenen verilerle yazılmıştır. Ancak ne yazık ki; artık siyah bir poşet içinde raflardaki yerini alacak" diye konuştu.

"AKİT'E HER ŞEY SERBEST"

AKP muhaliflerinin düşünceyi ifade özgürlüğü haklarının kısıtlandığını belirten Yarkadaş, "Ancak bu engelleme ve sansür, iktidar yandaşlarına hiç uğramıyor. AKİT TV'nin sorumsuz spikeri Ahmet Keser, TBMM'yi bombalayacağını söylemesine rağmen, iktidar buna göz yumuyor" dedi.

"YEREL SEÇİME İTİRAZ ETMEYİZ''

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, bir soru üzerine, erken yerel seçim tartışmalarına ilişkin de konuştu. Yarkadaş, “AKP’nin kurmaylarının belediye başkanlığı seçimlerini 6 ay öne almaya yönelik bir planlarının olduğunu biliyoruz. CHP yerel seçimlerin öne alınması durumunda buna itiraz etmeyecektir” dedi.

“GENEL SEÇİME DE HAZIRIZ”

Erken seçim tartışmalarının hatırlatılması üzerine Yarkadaş, şöyle dedi:

“AKP’nin kurmaylarının belediye başkanlığı seçimlerini 6 ay öne almaya yönelik bir planlarının olduğunu biliyoruz. CHP belediye başkanlıkları seçimlerinin öne alınması teklifi gelirse bunu değerlendirecektir ve hiçbir koşulda seçimden kaçmayacaktır. Biz yarın yapılacak olan bir genel seçime de yarın yapılacak olan bir yerel seçime de hazırız. Bu bağlamda sadece belediye başkanlıkları seçimlerinin öne alınması yetmez, belediye başkanlarının görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin de bir çalışma yapılması gerekir. Ben bu konuda bir kanun teklifi de verdim. Çünkü 5 yıllık görev süresi belediye başkanlarını hantallaştırıyor.

Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanlığı seçimlerinin öne alınmasına ilişkin bir teklifi getirirse biz CHP olarak bu teklifi değerlendiririz ve her türlü seçime hazır olduğumuzu da buradan kamuoyuna bir kez daha duyururuz. CHP yerel seçimlerin öne alınması durumunda buna itiraz etmeyecektir."

Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"AKP ve koalisyon ortağı MHP, seçimlerin adil ve güvenilir olmaktan çıkmasına sebep oluyorlar. AKP iktidarda, MHP ise Meclis'te kalabilmek için her türlü 'Zihni Sinir Projesi'ni devreye sokuyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, halkımız onların hülyalarına sandık başına giderek son verecektir."