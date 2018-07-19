Erdoğan Demirören için mevlit

Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Meltem Oktay Demirören ve eşi Kıvanç Oktay, Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören ile aile fertlerinin misafirleri karşıladığı Mevlid-i Şerif'e, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Ali Dürüst, Servet Yardımcı, teknik direktör Mustafa Denizli, iş insanları Nihat Özdemir, Yılmaz Ulusoy, modacı Nur Yerlitaş ve eski futbolcu Ahmet Dursun’un da aralarında bulunduğu iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.