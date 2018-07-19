Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Meltem Oktay Demirören ve eşi Kıvanç Oktay, Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören ile aile fertlerinin misafirleri karşıladığı Mevlid-i Şerif'e, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Ali Dürüst, Servet Yardımcı, teknik direktör Mustafa Denizli, iş insanları Nihat Özdemir, Yılmaz Ulusoy, modacı Nur Yerlitaş ve eski futbolcu Ahmet Dursun’un da aralarında bulunduğu iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
19 Temmuz 2018 01:09
Erdoğan Demirören için mevlit
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Demirören Ailesi’nin Kanlıca’daki evlerinde Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu.
Çok Okunanlar
-
Erdoğan Demirören için mevlit
-
Sabah'tan Saray'a transfer
-
CHP'li Sancar'dan TRT'ye maaş sorusu
-
Sendika editörü ifade veremedi
-
Hürriyet'te şok ayrılık!
-
Murat Bardakçı'dan Ertuğrul Özkök'e tepki
-
TRT kadrolarıyla ilgili flaş iddia!
-
Halk TV'den yayın konseyi kararı
-
Hürriyet'in acı kaybı! Henüz 34 yaşındaydı
-
Oktar'ın villasına giren ünlü gazeteci gördüklerini anlattı