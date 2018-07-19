19 Temmuz 2018 01:09

Erdoğan Demirören için mevlit

Erdoğan Demirören için mevlit
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Demirören Ailesi’nin Kanlıca’daki evlerinde Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu.
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Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Meltem Oktay Demirören ve eşi Kıvanç Oktay, Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören ile aile fertlerinin misafirleri karşıladığı Mevlid-i Şerif'e, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, Ali Dürüst, Servet Yardımcı, teknik direktör Mustafa Denizli, iş insanları Nihat Özdemir, Yılmaz Ulusoy, modacı Nur Yerlitaş ve eski futbolcu Ahmet Dursun’un da aralarında bulunduğu iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

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