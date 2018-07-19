Sabah'tan Saray'a transfer

Odatv- Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getirileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı seyahatinde gazetecilere bu ofisin başına bir kadın yöneticinin getirileceğini açıklamış ancak isim vermekten kaçınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in Genel Yayın Yönetmeni olduğu superhabertv'nin iddiasına göre, bu ismin on yılı aşkın süredir Sabah-Atv grubunda Kurumsal İletişim Departmanı'nda yöneticilik yapan Fecir Alptekin olduğu belirtildi.

Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Saray'da oluşturulan kurul ve diğer başkanlıklara atanan isimleri de açıklaması bekleniyor.

Fecir Alptekin, Sabah Atv grubunda yönetim kurulu başkanvekili Serhat Albayrak'a en yakın isimlerden birisi olarak biliniyor.

Göreve atanacağı konuşulan Alptekin'in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkati çekti.

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi. Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.