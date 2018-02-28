Akit TV sunucusundan flaş karar

“Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen sunucu Ahmet Keser, Akit TV'den istifa etti.

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen sunucu Ahmet Keser, istifa etti.

Akit TV, sunucusu Keser'in tepki çeken sözleri sonrası istifa ettiğini duyurdu.

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Akit TV'de yayınlanan duyuru:

"Akit TV'nin 27.02.2018 tarihli 'Gün Başlıyor' programında sunucumuz Ahmet Keser'in 'Türk Askeri Sivil Öldürmez' doğru tespitinin akabindeki maksadını aşan sözler kurumumuz tarafından tasvip edilmemiştir. Ahmet Keser konuşmalarını bahane edilerek kurumunun linç edilmesine meydan vermemek için görevden ayrılmıştır."

Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuş; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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