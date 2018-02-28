Acun'dan çok konuşulacak hamle

Son günlerde 'Survivor 2018' yarışması ile gündemde olan TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kendi geliştirdiği formatı yaklaşık 10 ülkeye sattı ve oynatmaya başladı.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Taht Oyunları Yolda" başlıklı yazısı şöyle:

"Survivor (TV8) artık sadece ülkemizde ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan bir oyun olarak kalmayacak. Acun Ilıcalı kendi geliştirdiği formatı yaklaşık 10 ülkeye sattı ve oynatmaya başladı. Hâl böyle olunca yakında savaş oyunları adı altında uluslararası bir 'Survivor' turnuvası izlersek kimse şaşırmasın.

Hem Acun bu turnuva işlerini seviyor hem de biz milli oyunlara bayılıyoruz.

İkisi bir araya gelince sadece bunun üzerine bir kanal kurulursa hakikaten 'nasıl yani?' diye sormayacağım. Yarışma hattının 'taht oyunları' belli olmuştur artık!"