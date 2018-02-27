Tehdit yağdıran Akit TV sunucusu hakkında flaş gelişme

Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullandı. Keser hakkında soruşturma başlatıldığı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Keser, canlı yayında "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.