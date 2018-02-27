NTV'den Galatasaray'a yanıt geldi

Konuyla ilgili mahkemeye gidileceği ve söz konusu kurumlardan özür gelene kadar da akreditasyonun verilmeyeceği ifade edilmişti.

Galatasaray'dan NTV ve NTV Spor'a yaptırım

Söz konusu gelişmelerle ilgili olarak NTV'den bir açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde;

Galatasaray Spor Kulübü tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, NTV Spor logosuyla yapılan yayındaki bir programla ilgili olarak NTV haber kanalından kurumsal düzeyde özür beklendiği ifade edilmiştir. Aynı açıklamada ayrıca, NTV haber kanalı temsilcilerinin Galatasaray Spor Kulübü'nün faaliyetleri ile ilgili akreditasyonlarının durdurulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu programın NTV haber kanalıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. NTV haber kanalında böyle bir program yayınlanmamıştır. Hal böyleyken özür talebinde bulunulması ve akreditasyon iptali konusundaki kararın hangi gerekçeyle alındığı tarafımızca anlaşılamamıştır.

Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli yöneticilerinin bu kararı yeniden gözden geçireceğine inanıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü gibi büyük ve köklü bir camia ile “NTV” gibi yayın ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir haber kanalının ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde hep devam edeceği konusunda hiçbir şüphe olmaması gerekir.