Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'nin doğum günü olan 10 Nisan günü verilmek üzere 1998 yılından itibaren düzenlenen 'Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ başvuruları başladı.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde kazananları belirleyecek olan jüri, bu yıl Belma Akçura, Berkant Gültekin, Celal Başlangıç, Çiğdem Toker, Elif Görgü, Erol Önderoğlu, Fikret İlkiz, İnan Kızılkaya, Kamil Tekin Sürek, Kumru Başer, Melis Alphan, Nazan Özcan, Nazım Alpman, Turhan Günay'dan oluşacak.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışma, Haber (Yazılı Haber-Görüntülü Haber), Fotoğraf ve Yerel Gazetecilik olmak üzere üç dalda düzenleniyor. Yarışmaya, 15 Mart 2017 ile 15 Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanmış olan ürünler katılabiliyor. Yarışmaya katılacak ürünler, yazılı basında yayımlanmış olanlardan, 1 asıl, 14 fotokopi olarak, görüntülü haberlerin ise 1 örnek DVD formatı ya da flash belleğe yüklü haliyle gönderilmesi gerekiyor. İnternet medyasında yayımlanmış haberler de haber kategorisinde değerlendirilecek.

Fotoğraf dalında yarışmaya katılacak adayların ise 1 asıl, 14 fotokopi olarak gönderecekleri fotoğraflarının arka yüzlerinin sol alt köşesine bir etiketle ürünün adını, çekildiği yeri ve tarihini yazmaları gerekiyor. Gönderilen fotoğrafların en az 18x24 cm ebatlarında (renkli ya da siyah beyaz) olması gerekiyor.

Yarışmaya katılacak adayların ürünlerini kısa öz geçmişleri, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafları ile birlikte Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mehmet Çıbıkçı İş Merkezi No: 2 Kat: 2 İşyeri No: 21 Şirinevler/Bahçelievler-İstanbul adresine, 20 Mart 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, gazeteci Metin Göktepe'nin anısını yaşatmak, iletişim hak ve özgürlüğünü yaşama geçirmek, anlatım ve bilgi özgürlüğünü korumak, temel hak ve özgürlüklerindeki ihlalleri kamuoyuna haber, yorum ve eleştiri ile duyurmak, haber peşinde koşan genç gazetecileri teşvik etmek, gazeteci görev ve sorumluluk bilincinin yerleşmesi için çaba gösteren genç gazetecileri desteklemek amacını taşıyor.