Çukur'da iki sürpriz

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesel ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur'un 18. bölümüne İdris Koçovalı, Vartolu'nun (Erkan Kolçak Köstendil) oğlu olduğunu öğrendi.

Dizinin son bölümünde 2 sürpriz yaşandı. Vartolu'nun yaşadığı kesinleşirken, Selim Koçavalı'nın (Öner Erkan) vurulması olası bir ayrılığı gündeme getirdi. Çukur 19. bölüm ilk sahnede ise Vartolu ile Yamaç tartışıyor.

Çukur'un 18. son bölümünde Paşa, İdris Koçovalı'ya ”Vartolu Sadettin, senin oğlunmuş!” diyerek gerçekleri açıkladı. Aynı bölümde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakteriyle ilgili merak edilen sorunun cevabı da belli oldu. Vartolu'nun yaşadığı, Yamaç'ın onu sakladığı ortaya çıktı.

Çukur'un 18. bölümünde yaşanan bir diğer sürpriz ise Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim Koçavalı'nın kardeşi Yamaç'ı korumak için kendisini feda etmesi oldu. Vurularak hasteneye kaldırılan Selim'in kalbinin durduğu sahne Çukur dizisinde olası bir ayrılğı gündeme getirdi. Selim karakterinin yaşayıp yaşamadığı 19. yeni bölümde belli olacak.

Çukur’un 19. bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Ortaya Çıkan Vartolu ile Yamaç’ın karşı karşıya geldiği tanıtımda Vartolu Yamaç’a,“Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti!” sözleriyle hesap soruyor. Yamaç’ın “Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!” diyerek karşılık verdiği tanıtım merakı doruk noktasına çıkarıyor.



İşte önceki bölümlerde yaşananlar...

Çukur’un 18. yeni bölüm çekimlerinde, nefes kesici anlar yaşandı. Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço, yine soluksuz bırakacak bir plana ortak olacak. Çukur’un eli kulağı ve Yamaç’ın da en büyük destekçisi olan, çöp toplayıcılığı yapan Aliço, Çukur’un gizli kahramanları olan tüm çöp toplayıcılarını buluşturacak.

Etkileyici oyunculuğuyla Aliço’yu Çukur’un fenomen karakterlerinden birine dönüştüren Kocaoğlu’na bu sahnede profesyonel oyuncuların yanı sıra gerçek çöp toplayıcıları da eşlik etti.

Ünlü oyuncu çekim aralarında bu sahnede rol alan herkesle fotoğraf çektirip onlarla sohbet etti.



Alperen Duymaz Çukur'un 17. yeni bölümünde Emrah Komiser karakteriyle diziye hızlı bir giriş yaptı. Yamaç’ı ve İdris’i olayları sonlandırmaları konusunda açıkça tehdit eden Emrah Komiser artık herhangi bir anlaşmanın olmayacağını ve Çukur'a polisin gireceğini açıkladı. Yamaç dışında İdris dahil Çukur'daki herkesi gözaltına alan Emrah Komiser şimdiden dizideki tüm dengeleri değiştirdi.

Emrah Komiser'in, Dilan Çiçek Deniz’in canlandırdığı Sena'nın ağabeyi olduğu ve aralarındaki ilişki ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

Çukur dizisinin 17. bölümünde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakterinin yaşayıp yaşamadığına ilişkin de ipuçlarına yer verildi. Son bölümde Yamaç'ın Emmi ile birlikte birini sakladığını gösteren sahneler ve Çukur'un her yerine Vartolu'nun ölmediğini ilişkin yazılan notlar, Erkan Kolçak Köstendil'in diziye devam edeceği şeklinde yorumlandı.