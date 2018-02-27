Ahmet Hakan'dan AKP'ye çok sert Salih Müslim tepkisi

Ahmet Hakan'ın "Salih Müslim’i 4 milyon lira ödülle arıyormuşuz" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Salih Müslim’i 4 milyon lira ödülle arıyormuşuz
Salih Müslim’i arayıp bulana...
Tam 4 milyon lira ödül verecekmişiz.
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Yani “Çekya” denilen ülke...
Salih Müslim’i bize iade ederse...
4 milyon lirayı kapacak!
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Şu müsrifliğe bakar mısınız yahu!
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Adamı birkaç yıl evvel...
Ankara’da misafir etmişiz, görüşmüşüz, müzakere yapmışız falan...
Yani misler gibi ağırlamışız.
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Ve fakat...
Bir süre sonra adamın...
Azılı bir terörist olduğunu fark etmişiz.
Ve başına 4 milyon lira ödül koymuşuz.
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Baylar ve bayanlar!
Paramızın nasıl çarçur edildiğinin farkında mısınız?"
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