Ahmet Hakan'dan AKP'ye çok sert Salih Müslim tepkisi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan , PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'da gözaltına alınmasını değerlendirerek, AKP hükümetinin Müslim'i bulana vereceği ödül olan 4 milyon lirayı eleştirdi.

Ahmet Hakan'ın "Salih Müslim’i 4 milyon lira ödülle arıyormuşuz" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çek basınından flaş iddia!

"Salih Müslim’i 4 milyon lira ödülle arıyormuşuz

Salih Müslim’i arayıp bulana...

Tam 4 milyon lira ödül verecekmişiz.

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Yani “Çekya” denilen ülke...

Salih Müslim’i bize iade ederse...

4 milyon lirayı kapacak!

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Şu müsrifliğe bakar mısınız yahu!

*

Adamı birkaç yıl evvel...

Ankara’da misafir etmişiz, görüşmüşüz, müzakere yapmışız falan...

Yani misler gibi ağırlamışız.

*

Ve fakat...

Bir süre sonra adamın...

Azılı bir terörist olduğunu fark etmişiz.

Ve başına 4 milyon lira ödül koymuşuz.

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Baylar ve bayanlar!

Paramızın nasıl çarçur edildiğinin farkında mısınız?"

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CHP'den Salih Müslim açıklaması