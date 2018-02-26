Galatasaray'dan NTV ve NTV Spor'a yaptırım

NTV Spor'un Kırmızı Çizgi programında Serdar Ali Çelikler'in Maicon ve Muslera'nın önceki teknik direktörü Igor Tudor'u 'Hırvat sucuğu yaptıklarını' söylemesine, yani kasti kötü performans göstererek gönderdiklerini ima etmesine sarı kırmızılı kulübün tepkisi durulmuyor.

'ONUR VE ŞEREFE YÖNELİK İDDİA'

İlkin 'medya piyonları aracılığıyla oyuncuları karalama ve kendi kirli zihinlerindeki oyunlara alet etme' açıklaması yapan Galatasaray, ardından Çelikler'in yorumu nedeniyle NTV ve NTV Spor özür dileyene dek kanal temsilcilerinin davetlere ve basın toplantılarına akreditasyonlarını durdurduğunu açıkladı:

''NTV Spor kanalında 24 Şubat 2018 Cumartesi günü yayınlanan Kırmızı Çizgi programında futbol takımı oyuncularımızın onur ve şereflerine yönelik iddialarda bulunulmuştur.

'BÜYÜK RAHATLIKLA DİLE GETİRİLMESİNE İZİN VEREN ANLAYIŞ'

Canlı yayında böylesine çirkin iddiaların büyük rahatlıkla dile getirilmesine izin veren yayıncılık anlayışı nedeniyle NTV ve NTV Spor yönetimleri, söz konusu program ve yorumcular hakkında bir yaptırım uygulayana ve kurumsal düzeyde camiamızdan ve oyuncularımızdan özür dileyene kadar, bu yayın kuruluşları temsilcilerinin Galatasaray'a ait basın toplantısı, organizasyon ve davetlere akreditasyonu durdurulmuştur.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Konuyla ilgili kişilere dair kulübümüz ve oyuncularımız adına ayrı ayrı hukuki süreç başlatılmıştır.''

MAICON VE MUSLERA'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Muslera ve Maicon da açıklama yayımladı.

'TÜRKİYE İNSANININ DEĞERLERİNE GÜVENEREK GELDİM'

Fernando Muslera imzalı açıklamada şöyle denildi:

''Ben Türkiye'ye gelirken bu ülke insanının değerlerine güvenerek geldim. Beni ve ailemi sahiplendiniz, gurur duydum. İlk günden bu yana işimle ilgili elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Her zaman, herkese, her şeyi anlatmıyoruz; ama bu yaşamadığımız anlamına gelmiyor.

'HATA YAPTIĞIMDA SİZDEN DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Bizleri sadece para karşılığı iş yapan insanlar gibi görüyor; duygularınızı düşüncelerinizi anlamadığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Elbette bizler profesyoneliz ve işimizi yapıyoruz ama duygu olmadan, sizlerin desteğini görmeden, aidiyet hissedilmeden ne kadar profesyonel olursanız olun zor bir iş bu.

Ben görevimi bilen, zaman zaman hata yapabilen ve hata yaptığında sizlerden daha çok üzülen biriyim. Performansım nedeniyle sadece bana değil aileme bir şey söylediğinizde ise daha çok kırılıyor, üzülüyorum.

'HAK ETMEDİĞİMİZ BU YORUMA İSE KIZIYORUM'

Görevi gazetecilik olan birinin bana veya arkadaşlarıma alaycı bir ifadeyle hak etmediğimiz şekilde bahsetmesine ise sadece üzülmüyor, kızıyorum. Ben her eleştiriye saygı duyarken ve hoşgörülü olmaya çalışırken bu ve benzeri kişilerin bizlere saygısızlık yapmasına izin vermek istemiyorum.

TÜM KULÜPLERDEKİ FUTBOLCULARA ÇAĞRI: SESSİZ KALMAYALIM

Kulüp ve ben ayrı ayrı hukuki hakkımızı kullanacağız. Buradan herkese, tüm kulüplerdeki futbolcu arkadaşlarıma sesleniyorum. Eleştiri ve yorumları bir kenara bırakacak olursak, itibarınızla şerefinizle ağzından çıkan iki kelimeyle oynayabilen bu insanlara sessiz kalmayalım."

'KİMSENİN BU DENLİ ÇİRKİN LAFLAR ETMEYE HAKKI YOK'

Maicon Roque imzalı açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

''Çirkin ve itibar zedeleyici yorum karşısında ne hissedeceğimi şaşırdım. Umarım bu son olur. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlarız. Kariyerim boyunca eleştiri aldım. Ancak kimsenin kişiliğimize yönelik bu denli çirkin ifadeler kullanmaya hakkı yok.

Ben ve kulübümüz bu kişilerle hukuki olarak mücadele edeceğiz. Unutmayın ki, bizler de insanız. Ailelerimiz ve sevdiklerimiz var. Bu ve benzeri hareketler sadece bizi değil sorumlu olduğumuz bu insanları da derinden etkiliyor. Rica ediyorum kendinizi bizim yerimize koyun ve yorumlarınızı yapmadan önce iki kez düşünün.''